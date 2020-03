Cíntia é secretária de Habitação do governo Colbert

A ex-vereadora Cíntia Machado é a nova secretária de Habitação de Feira de Santana, substituindo o vereador Eli Ribeiro.

Na semana passada o ainda secretário Eli Ribeiro manteve com a então vereadora Cíntia Machado uma conversa reservada no prédio da Câmara. Alí começou o processo para Cíntia assumir.

Em vídeo divulgado na página do Facebook ela faz uma série de agradecimentos .

A reação do tio dela deputado Targino Machado, pré candidato e crítico contumaz do governo municipal, foi registrada pelo blog O Protagonista:

Problema dela e do prefeito. Todos maiores. Como vou avaliar as necessidades existenciais das pessoas? Tenho dito que o modelo político instalado em Feira se exauriu por diversas circunstâncias, notadamente pela ausência de meritocracia para as nomeações.