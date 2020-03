Nota de Esclarecimento do Colégio Helyos sobre o coronavírus

Após a confirmação de um caso assintomático do novo coronavírus em uma moradora de Feira de Santana que havia viajado à Itália, o Colégio Helyos divulgou nota confirmando que a paciente é mãe de dois alunos e esclarecendo a situação.

Na nota, o Colégio afirma que o primeiro exame apresentou resultado negativo no dia 2 e só ontem, dia 6, a infecção foi confirmada pela contraprova. No mesmo dia, segundo o Colégio, as crianças retornaram para casa e estão desde então em observação.

O colégio ainda informa que “tem solicitado aos órgãos das Secretarias de Saúde as orientações pertinentes ao caso” e que “aguarda essas manifestações por escrito”. Além disso, recomenda que alunos e funcionários com sintomas de resfriados e gripe não frequentem o Colégio.

Leia a nota completa: