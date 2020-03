Zé Neto reuniu PT para alinhar “estratégias eleitorais”

O deputado federal Zé Neto, virtual candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PT, reuniu o partido hoje em Feira de Santana num “Encontro Territorial de Tática Eleitoral”

“Reunindo para alinhar as estratégias de nossas alianças, elaborar um roteiro para nossa caminhada e discutir o cronograma de ações jurídicas, políticas e de conversas, tanto do nosso Partido, internamente, quanto com outras forças, especialmente as que compõe o projeto comandado pelo nosso Governador Rui Costa” disse o deputado pelas redes sociais.

Na reunião estavam: deputado Robinson Almeida, a Secretária Nacional Agrária do PT, Elisangela Araújo, o Presidente do PT estadual, Éden Valadares, o Presidente do PT municipal em exercício, Gerinaldo Costa, Sara Prado, da executiva nacional do PT, Osmar Galdino, Secretário de organização do PT estadual e pré-candidatos a vereadores de Feira de Santana, Água Fria, Arací, Serra Preta, Tanquinho, Irará, Coração de Maria, Conceição da Feira, Antônio Cardoso e Amélia Rodrigues.