Comunicado da Secretaria de Saúde tranquiliza pais e alunos da rede pública e privada

COMUNICADO

Senhores pais, alunos e profissionais da rede escolar:

A confirmação de dois casos de Coronavírus na cidade, com vínculo epidemiológico entre eles, têm causado boatos em relação a primeira paciente infectada, sua conduta e o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Sobre o tema, prestamos os seguintes esclarecimentos:

1. Pais e estudantes, comunidade escolar em geral, devem todos estar tranquilos, pois não há, até o momento, nenhum aluno, da rede pública ou privada, apresentando sintomas do Coronavírus em Feira de Santana.

2. No caso das filhas desta primeira paciente, além de se encontrarem assintomáticas (não apresentam sintomas), elas não viajaram ao exterior, não havendo motivos para suspeitar de Coronavírus em colegas de sala ou de classes próximas destas crianças. Nos encontramos em período sazonal de Influenza, sendo esta a principal hipótese diagnóstica nos que apresentarem sintomas respiratórios.

3. Mesmo não sendo recomendado pelo Ministério da Saúde pesquisa de Coronavírus em assintomáticos, foram realizadas coletas de secreção respiratória para pesquisa viral de todos os contatos domiciliares da primeira paciente visando tranquilizar a todos. Após o resultado definitivo do exame, e as crianças se mantendo assintomáticas, poderão retornar as suas atividades escolares devidamente munidas de atestado médico.

4. A Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu nota, em 05/03/2020, afirmando que não há suporte técnico para proibir as crianças assintomáticas, mesmo as que tenham viajado para países com risco de transmissão ativa, de frequentarem as aulas.

Portanto, até o momento, não existe recomendação técnica para a suspensão das aulas e demais atividades escolares.

5. Reiteramos que a paciente encontra-se bem, suas filhas não apresentam sintomas suspeitos, não havendo motivo para pensar em transmissão delas para os colegas de classe ou outras crianças de salas próximas. O marido, igualmente, não demonstra sintomas.

6. Sobre a conduta da Secretaria Municipal de Saúde neste primeiro caso de Coronavírus em Feira de Santana, esclarecemos que apenas iniciamos o acompanhamento da paciente no dia 6 de março por que foi esta a data em que a Secretaria Estadual de Saúde, que a monitorava (a mulher buscou atendimento em uma clínica de Salvador), fez comunicado oficial à Prefeitura. Desde então, nossas equipes acompanham de maneira preventiva a paciente, suas filhas, o marido e outras pessoas com as quais tenha mantido contato, seguindo rigorosamente os protocolos técnicos do Ministério da Saúde.

7. Estamos acompanhando em tempo real todas os acontecimentos e caso seja necessária mudança de conduta todos seram informados.

Solicitamos a todos que repensem suas condutas e comentários em relação ao caso, para evitar conclusões equivocadas e que apenas causam mais incertezas e até pânico, desnecessários e prejudiciais. Estamos a disposição de todos para quaisquer esclarecimentos outros.

Secretaria Municipal de Saúde

Comitê Gestor Municipal de controle ao Coronavírus