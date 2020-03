Comunicado da Secretaria Municipal de Saúde sobre segundo caso de coronavírus

COMUNICADO

Segunda mulher infectada com o Coronavírus em Feira não colrre risco; quem teve contato com as pacientes deve apresentar-se

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje (07/03/20) o segundo caso de coronavírus no município. A nova paciente, 42 anos, do sexo feminino, tem vínculo epidemiológico com a primeira infectada e estava sendo monitorada por terem contato domiciliar.

No momento, as duas pacientes encontram-se sob rigoroso isolamento em suas residências, mas em bom estado de saúde. Ambas estão sendo acompanhadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

As pacientes apresentaram sintomas leves da doença, não havendo risco de vida. Continuamos monitorando os casos confirmados e buscando possíveis novos indivíduos com os quais as duas mulheres possam ter mantido contato.

Solicitamos a todas as pessoas que tenham tido contato próximo (a menos de dois metros) e com duração maior que 15 minutos com as pessoas infectadas que apresentem sintomas de febre, dor de garganta, tosse ou desconforto respiratóriorio, entrem em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, através dos telefones 3612-6613 ou 3612-6639 em horário comercial, ou nos números (75) 98150-3347/ 98170-9460 durante a noite e nos finais de semana.

Recomenda-se a estes que mantenham–se em isolamento domiciliar, aguardando as orientacões das autoridades de saúde. A Vigilancia Epidemiológica do Município encontra–se em regime de plantão, para atender a qualquer momento.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Saúde apenas foi informada do primeiro caso de Coronavírus em Feira de Santana, pela Secretaria Estadual de Saúde, após confirmacão do resultado de exame no dia 06/03/2020. A partir de então, nossas equipes começaram o trabalho de monitoramento e a adotae as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde em relação ao Coronavírus.

Portanto, reforçamos junto a população tranquilidade, prudência, cautela com as informações dadas ou compartilhadas sobre o assunto, e a necessidade da adocão das medidas preventivas, tais como:

Higiene frequente das mãos, com água, sabão e preparação alcoólica; evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos; evitar contato próximo com pessoas doentes; cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável; se estiver doente, ficar em casa e evitar contato com as pessoas; e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Comitê Gestor Municipal de Controle ao Coronavirus

Secretaria Municipal de Saúde