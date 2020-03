Museu de Arte Contemporânea abre primeira exposição de 2020

Para iniciar a edição 2020 do projeto de exposições temporárias, será realizada no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira a mostra de artes visuais “Miragens”.

No dia 19 de março, às 19:30, será realizada a abertura oficial da mostra, que terá obras de artistas convidados. Os artistas são: Jorge Galeano, José Arcanjo, Phiton, Regina Costa, Rosalice Azevedo, Sidarta e Sônia Cardoso.

As obras ficarão expostas para visitação do público entre 19 de março a 13 de abril.

O Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira é um equipamento cultural mantido pela Prefeitura Municipal através da Fundação Egberto Costa, e irá iniciar as atividades do ano de 2020 com esta mostra de artes visuais, criadas por artistas que têm suas obras voltadas para a cultura regional, como forma de fomento e incentivo a produção e consumo destas obras.