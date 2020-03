Arcebispo de Feira orienta paróquias e fiéis e cancela atividades

Caross Presbíteros, Diáconos, Religiosos e Religiosas.

O Senhor é a nossa força!



Tendo presente a determinação do Governo do Estado, do dia 16 de março do corrente ano, que proíbe a realização de eventos com mais de 50 pessoas, por 30 dias, nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, estabelecemos e orientamos quanto segue:

1. As celebrações que costumeiramente excedem o número estabelecido pelo governo estadual sejam canceladas, dada a inviabilidade de controlar o acesso dos fiéis ao templo;

2. Procure-se animar a vida espiritual das comunidades através dos meios de comunicação e das redes sociais. As próprias paróquias procurem fazer as suas transmissões;

3. Sejam também cancelados encontros, reuniões, congressos e afins que superem o teto estabelecido durante o período determinado;

4. Seguindo quanto vem acontecendo nas escolas públicas ou privadas, seja também cancelada a catequese de crianças, adolescentes, jovens e adultos;

5. As procissões, vias-sacras, caminhadas penitenciais sejam, outrossim, canceladas durante esse período;

6. Cancelem-se os mutirões de confissão que excedam o contingente estabelecido. Oportunize-se a celebração do sacramento aos fiéis, que individualmente solicitarem. Sejam resguardadas as medidas de prevenção e proteção;

7. As Igrejas permaneçam abertas para visitação e oração dos fiéis;

8. Segundo as possibilidades, disponham o álcool gel nos templos e dependências das comunidades eclesiais;

9. Pedimos, vivamente, que os fiéis sejam estimulados, sobretudo nesse tempo quaresmal, a rezar, para unir-se solidariamente com todos os que sofrem e suplicar a graça da superação desse momento;

10. Estimulemos o recolhimento das pessoas em suas casas, aconselhemo-las a estarem mais unidas, dialogando e compartilhando a vida. Procuremos manter acesa a esperança, pois como nos afirma Santa Teresa d’Ávila, nada deve nos perturbar, pois tudo passa.

Confiamo-nos à especial proteção de Maria Santíssima, Saúde dos enfermos, e dos nossos patronos arquidiocesanos, Sant’Ana e São Domingos. Jesus, Bom Pastor compadeça-se do seu rebanho, que a Ele se confia.

+ Dom Zanoni Demettino Castro

Arcebispo de Feira de Santana

