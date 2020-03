Azul suspende voos em Feira de Santana até o fim de junho

Em função da crise no setor aéreo causada pela pandemia do novo coronavírus, a Azul Linhas Aéreas suspenderá operações em vários aeroportos no Brasil e no exterior. Dentre eles está o aeroporto Governador João Durval, em Feira de Santana.

Única empresa no aeroporto da Feira, a Azul opera 2 rotas aos sábados. A primeira faz o trajeto entre Recife e Feira de Santana, partindo da capital pernambucana às 13h25min. Às 15h20min a aeronave decola de Feira de volta para Recife, fazendo antes uma escala em Salvador.

A atuação será interrompida entre 23 de março e 30 de junho. Além de Feira de Santana, a empresa suspenderá os voos em Lages, Pato Branco, Toledo, Ponta Grossa, Guarapuava, Araxá, Valença, Paulo Afonso e Parnaíba pelo mesmo período.

