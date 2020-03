Carnês do IPTU de Feira vão chegar com reajustes de até 3,27%

Os carnês para pagamento do IPTU em Feira de Santana começam a chegar na próxima semana nos imóveis cadastrados.

Segundo informações da Secretaria da Fazenda mais de 120 mil carnês irão para os contribuintes através dos Correios.

Os documentos serão entregues pelos Correios – mas poderão ser impressos no site da Sefaz – sefaz.feiradesantana.ba.gov. br.

Em alguns casos específicos, os valores serão maiores do que o pago no ano passado. Alguns contribuintes aumentaram as áreas construídas dos seus imóveis ou construíram em terrenos antes declarados sem construção, adverte o secretário, Expedito Eloy.

As novas situações destes imóveis foram descobertas por meio de georreferenciamento e confirmadas pela fiscalização.

Os carnês, que começam a chegar às residências dos contribuintes terão valores 3,27% maiores do que no ano passado. A inflação do período chegou a 4,31%. Ou seja: menor 1,04 ponto percentual, explica o secretário.

O pagamento em cota única, com desconto de 20% do valor devido, será até o dia 15 de abril. Toda a rede bancária foi credenciada pela Prefeitura para realizar esta operação.

