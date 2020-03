Alunos do Colégio Helyos vão ter aulas a distância

Com a suspensão das aulas presenciais em virtude do coronavírus, o Colégio Helyos, em Feira de Santana, vai utilizar do sistema de aulas a distância.

“Estamos modificando nossas ações didático/pedagógicas para oferecer aulas a distância”, informa o colégio em circular dirigida aos pais de alunos, com orientações para os procedimentos iniciais.

Nesta sexta-feira o colégio distribui materiais aos pais dos alunos para dar início às aulas através de uma plataforma especial.

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1ES950yfUqbLt7SBrh0GrodTKxFPjgrlq/preview” width=”100%” height=”480″></iframe>

