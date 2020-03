Prefeitura decreta fechamento do comércio até dia 29

Em edição extra do Diário Oficial publicada hoje (20), o prefeito Colbert Martins decretou o fechamento de todo o comércio varejista e atacadista em Feira de Santana até o dia 29 (domingo). O Mercado de Arte Popular, o Feiraguay e shoppings centers estarão também fechados.

As exceções são para atividades essenciais como mercados, farmácias, padarias, feiras livres, postos de combustível, bancos e o Centro de Abastecimento. Profissionais liberais, clínicas, empresas prestadoras de serviços e restaurantes ficam excluídos do decreto, devendo contudo observar protocolos de segurança adicionais descritos no documento e evitar aglomerações de mais de 50 pessoas.

O decreto também determina a redução progressiva da frota de ônibus e a observância do limite de assentos, proibindo a viagem em pé. Táxis e veículos oficiais deverão circular com as janelas abertas, sem o uso de ar-condicionado. Mototaxistas só poderão levar passageiros que possuam capacete próprio.

Veja o decreto completo:

