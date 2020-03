Vereadores de Feira cancelam sessões e fecham prédios

O presidente do Legislativo feirense, José Carneiro Rocha (PSDB), emitiu um decreto legislativo, nesta sexta-feira (20), autorizando o fechamento do prédio sede e do anexo da Câmara Municipal de Feira de Santana, a partir da próxima segunda-feira (23).

Estão suspensas as sessões ordinárias, ficando apenas o setor administrativo autorizado a funcionar entre os dias 23 e 27 de março de 2020.

O novo decreto libera estagiários de 16 a 18 anos, sem prejuízo da remuneração. Idosos acima de 60 anos já estavam liberados das suas atividades desde o ínicio da semana passada, quando também haviam sido suspensas as sessoões solenes, especiais e audiências públicas.

As medidas foram adotadas por conta da pandemia do coronavírus. O prédio anexo onde funcionam os gabinetes dos vereadores já estava fechado para o público desde quinta-feira (19)

