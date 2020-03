Constatações num sábado de pandemia em Feira

fui ao supermercado repor a cesta básica, por lá muita gente com crianças, e crianças de colo, aglomerando-se sem nenhuma preocupação

outras levando máscaras para passear, porque a recomendação é só para quem tem sintomas de gripe ou resfriado

uma voz no alto falante avisando para higienizar as mãos, mas não encontrei em nenhum local álcool em gel para ser utilizado

as pessoas enchendo os carrinhos para estocar todos os tipos de produtos

invariavelmente todos os produtos com preços elevados

nas filas, apesar do aviso da voz do alto falante, as pessoas não obedeciam uma distância mínima

quando fui pagar a conta havia uma senhora quase escorada na gôndola que abrigava a máquina de cartão de crédito, fiz um gesto com a mão para que ela se afastasse para que eu pudesse ter acesso e ela disse que eu era mal educado que nem pedia licença, argumentei que estava evitando falar e que o gesto com a mão era também um pedido de licença, ela continuou me achando mal educado

nem mesmo a moça do caixa tinha álcool em gel disponível para higienizar as mãos, dela

e porque hoje é sábado, passei por alguns bares e eles estavam cheios de homens vazios de responsabilidade social, inclusive os proprietários dos estabelecimentos

p.s. vi outro dia alguém pedir bom senso da população em relação a pandemia e eu lembrei que 57 milhões votaram no bozo

p.s. final

que os deuses nos protejam de nós mesmos, amém

