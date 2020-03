a formação do canalha através das redes sociais

eu era um ser devotado às obrigações sociais. se marcassem um compromisso comigo às 10h, por volta das 9h30 eu já estava no local.

se me telefonassem e eu não pudesse atender, logo depois retornava e com um pedido de desculpas.

se me mandassem um e-mail agia da mesma maneira se não pudesse retornar rapidamente.

quando entrei no facebook respondia a todas as mensagens que me enviavam no inbox, comentava os vídeos e os cartões que me chegavam: e olha que eram muitos.

quando instalei o whatsapp a rotina era a mesma, recebia vídeos, cartões e mensagens; olhava com cuidado todas elas, comentava e agradecia a gentileza.

até o dia em que comentei com um conhecido a respeito de um vídeo que ele me mandara; ele retrucou: qual?; eu informei do que se tratava; aí ele retrucou: rapaz, eu não vejo não, eu só repasso, me mandam e aí eu passo adiante!!!

fim

p.s. qualquer semelhança com pessoas e fatos é intencional

[assis freitas]