Ontem à noite uma balada na avenida Fraga Maia foi dispersa por ação da Polícia Militar.

Há Imagens também de policiais dispersando grupo de jogadores em um campo de futebol no bairro George Américo.

As ações visam o cumprimemto do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus e obtiveram. ampla aceitação em redes sociais.

