No distanciamento ficamos mais próximos

Não há outro assunto na mídia nacional e no mundo inteiro. As notícias sobre o novo coronavírus estão em todas as manchetes desde os telejornais, até os impressos, as emissoras de rádio e redes sociais. Horários de programas matinais na tevê foram substituídos por outros destinados a esclarecer dúvidas dos telespectadores sobre a doença, que ameaça o mundo inteiro. A situação é grave e merece atenção e cuidado de todos. A ordem é o isolamento social, sobretudo para os idosos. Ficar em casa para evitar a proliferação do vírus.

Mas o que preocupa as autoridades médicas é a realidade do país em que vivemos: a densidade demográfica e a falta de saneamento básico. Esses dois fatores pairam sobre as nossas cabeças como uma bomba relógio. Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada, e o que é mais alarmante, moradores da periferia reclamam da falta de água para o asseio corporal e das moradias, com poucos compartimentos para muitas pessoas, o que aumenta o risco da proliferação da doença. Além disso, não raras vezes falta dinheiro até para os alimentos, quanto mais para comprar produtos de higiene e álcool em gel E as pessoas em situação de rua, como é que ficam? É o caso de perguntar-se. Felizmente, em nossa cidade essas pessoas estão sendo acolhidas, conforme anunciou o prefeito Colbert Martins.

Em Feira de Santana, onde temos oficialmente seis casos confirmados de pessoas contaminadas pela Covid-19, não se tem maiores informações sobre a situação da rede hospitalar do município e a capacidade de leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em apartamentos para o atendimento em caso de necessidade

Esperamos que aqui não aconteça o pior. Mas temos que estar preparados. Na rede pública do estado as autoridades estão se preparando para enfrentar essa situação, já que o aumento de casos de Covid-19 é cada vez maior, inclusive no Brasil.

Falsificação – Quando foram anunciados os primeiros casos suspeitos na cidade, foi o bastante para que as pessoas acorressem às farmácias e drogarias em busca do álcool em gel como prevenção, para alegria das indústrias farmacêuticas, que aproveitam para faturar alto com a venda do produto. O mesmo está acontecendo com as máscaras, que não são encontradas no comércio, desapareceram do mercado. Enquanto isso, os espertinhos vão colocando à venda álcool em gel falsificado, enganando os incautos.

A verdade é que a doença vem causando estragos no mundo inteiro, ceifando vidas e interferindo diretamente na rotina das pessoas, principalmente nos países mais afetados como é o caso da China e da Itália, Espanha e Iran. O importante é manter a serenidade e ficar atento às medidas que visam a proteção contra o vírus, já largamente divulgadas.

Entre mentiras e verdades, pois o que não faltam sãos as Fake News, sobretudo nas redes sociais, uma notícia que nos chega em boa hora. A Campanha de Vacinação contra a Gripe foi antecipada e começou nesta segunda-feira (23), em todo o país, e não mais em abril, como acontecia anteriormente. Vamos nos imunizar contra a gripe, o que já é um bom começo.

De resto, a pandemia de COVID-19 nos deixa uma lição. Nunca mais seremos os mesmos. No isolamento compulsório a que fomos submetidos, o tempo que antes era curto agora nos sobra. O convívio com a família se tornou mais atencioso e cuidadoso com o outro, sobretudo com os idosos, os mais vulneráveis.

A solidariedade nos emociona. No final de semana um vizinho me ligou. Queria saber se estava precisando de alguma coisa. Agradeci, sabendo que posso contar com ele em qualquer circunstância. No distanciamento, ficamos mais próximos, nos inquietamos juntos, partilhamos juntos a alegria da celebração de um aniversário sem festas, as nossas angústias e a incerteza com o que ainda está por vir. Por enquanto sejamos solidários e, acima de tudo, fiquemos em casa.

Feira de Santana, 23 de março de 2020.

