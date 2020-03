Quarta Feira é Dia do Fogo Guerreiro

Abre Alas pra Yansã e Xangô

Dia de Relampejar Justiça

Trovejar Raios de Amor.

Hoje Segurarei as Saias,

Girarei no meio do Terreiro.

Irei nas Cachoeiras e Pedreiras

Ofertar ao Orixá Justiceiro.

Bater Paó, beber espumante

Assentar, Fumar, Consultar, Lutar

Éxuas são mulheres que

Viveram e morreram por Amar.

Falta a gente ler e entender

Não precisa se aprofundar.

Saber, Fazer e Dizer…

É o que manda o Ancestral Orominlà!

Não temos Bíblia ou Alcorão

Nosso Ritual é Sagrado.

Vai sendo com cuidado e Amor

Aos escolhidos ensinados.

Vamos tirar a venda

Que nos foi amarrada

E olhar aos sinais

Que foram anunciados.

Olódumaré do Órun criou a Terra

Obatalá escupiu o Homem-Criação

Nãnã da sua cabaça tirou a Vida

E Exú abriu as encruzas do Coração.

Se não compreendes se cala

Nosso povo já sofreu demais

Sua sorte seu alienado religioso

Não somos de Guerra, e sim, da Paz!

( Jean Marques)

