Prefeito de Feira de Santana cobra do governo do estado repasse de verbas federais

O prefeito de Feira de Santana elevou o tom para cobrar do governo do estado o repasse das verbas federais para serem aplicadas no trabalho contra a pandemia.

Colbert Filho disse que na semana passada o governo recebeu 31milhoes e nada veio para Feira de Santana.

“Soube que ontem chegaram mais 44 milhões. Espero que dessa vez Feira seja aquinhoada.”

Feira foi a primeira cidade do estado a confirmar caso de coronavírus. “Ainda assim o Governo do Estado não priorizou nossa cidade.”, diz o prefeito em vídeo (aqui)

