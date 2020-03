Colbert mantém suspensão do comércio em Feira até dia 6 e divulga vídeo

A Prefeitura de Santana prorrogará o prazo de fechamento geral do comércio e de serviços até o dia 6 de abril, como medida de contenção ao novo coronavírus. Segundo o Blog do Velame, a prorrogação consta em decreto a ser publicado em edição extra do diário oficial.

O decreto reitera, ainda, que estabelecimentos que contam com serviços delivery e de entregas estão autorizados a funcionar. No decreto fica suspenso, até o dia 19/04/2020, o funcionamento de academias de ginástica, cinemas, teatros e demais casas de espetáculo, parques infantis privados e centros esportivos. As aulas da rede municipal também continuam suspensas até o dia 19/04/2020.

Todos os estabelecimentos da Rede Privada de Ensino licenciados pela prefeitura Municipal de Feira de Santana também devem seguir o que diz decreto. Shoppings, Feiraguai e o Mercado de Arte Popular também permanecem fechados.

Em vídeo, o prefeito Colbert Filho tranquiliza os feirenses quanto ao funcionamento dos serviços essenciais: “Onde você está morando você tem certeza que tudo o que é indispensável você tem”. Classificou, ainda, a decisão como difícil, mas necessária: “O mais importante é preservar a sua vida, eu estou fazendo isso”.

Relacionado

Apoie o jornalismo independente! Contribua com o Blog da Feira.



[Atualizado às 18:22 para incluir vídeo do prefeito]