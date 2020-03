Papa deu um “vale night”

Vamos voltar a pecar por que estamos limpos. Está tudo liberado. Foi tudo zerado. A Igreja Católica deu um vale night (uma anistia geral) para todos os pecadores do mundo.

Quem não gostou foi o Diabo que perdeu a clientela e agora vai ter de esperar um pouco. É que o papa Francisco concedeu semana passada, a partir do Vaticano e via mídias sociais, uma bênção extraordinária de nome “Urbi et Orbi”. Na realidade tudo como consequência da multidão de mortes que está afligindo o mundo inteiro.

Geralmente este tipo de oração somente é dada no período do Natal ou da Páscoa, mesmo assim a depender se o ser humano estiver mesmo merecendo, se comportando direito, o que é complicado de se mensurar. Francisco, o único argentino que brasileiro pega chuva, arde no sol e leva horas em pé para ver nem tão de tão perto, emitiu a sua oração no horário semanal do Angelus, algo que vem realizando agora de dentro do Vaticano pela internet e pela televisão.

Ao contrário de Trump (que já voltou atrás), de Boris Johnson (que pegou a peste), de Bolsonaro (que insiste e não desiste) e de tantos outros presidentes ou primeiros-ministros que continuaram a apertar a mãos das pessoas pelas ruas e se deram mal, o Papa está recolhido, longe das multidões na Praça de São Pedro, em auto isolamento social.

Foi uma decisão ousada de abrir uma exceção e dar uma bênção especial Urbi et Orbi, que se traduz como “para a cidade e o mundo”, o que reforça a gravidade da situação global, o Brasil começando a sofrer na pele. Normalmente os católicos recebem a bênção, pessoalmente. Mas agora foi necessária uma ação extemporânea.

Mas, o que interessa é que os pecados foram redimidos. Você que bateu na mãe, roubou, matou, mentiu, enganou o eleitor, fez o cunhado de besta, roubou pirulito da criança, está com tornozeleira eletrônica por ter dado tapa da mulher, que roubou no peso, deixou o paciente esperando horas na sala do seu consultório: você que ficou com o valor da causa ganha pelo seu cliente, a senhora que é fofoqueira diletante, você que comprou juízes e desembargadores, você meu caro que é viciado em onanismo e principalmente você que vende água ou óleo ungidos ou mezinhas para proteger do coronavírus, pode começar tudo de novo.

O senhor que sai nas baladas, que se dedica ao jogo e à cachaçada, que gosta de frequentar lugares, digamos “animados”, que adora um pecadinho, fique tranquilo. Como o Papa Francisco zerou seu tanque de pecados, está livre. É começar de novo a encher. Eu mesmo já estou praticando o pecado da gula e da fofoca. Só não tive coragem de ir de encontro à Organização Mundial da Saúde e sair pelas ruas. Deve ser chato morrer sem pecado.

Escritor e jornalista: “Autor do romance “A Peleja dos Zuavos Contra Dom Pedro, os Gaúchos e o Satanás” e “História da Bahia – Jeito Baiano”

