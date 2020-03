Feirense aprovado em universidade dos EUA pede ajuda nas redes

O estudante feirense Luis Fernando Monteiro, de 17 anos, foi aprovado na prestigiada Minerva Schools at KGI na Califórnia, Estados Unidos. Ex-bolsista do colégio Helyos, o estudante diz em sua conta no Twitter que se dedica desde 2017 ao sonho de estudar no exterior e deseja se especializar em neurocirurgia.

Mesmo com a bolsa de cerca de 30 mil dólares, que cobre 94% da anuidade na Universidade, o estudante ainda precisa arcar com altos custos referentes à viagem, seguro de saúde e materiais de estudo. Segundo os cálculos do próprio aluno, ele deve desembolsar 36 mil reais para realizar o sonho, valor alto para sua família, que há pouco perdeu o pai.

Segundo Patrícia Moldes, coordenadora do ensino médio no Colégio Helyos, “Luís Fernando sempre manifestou seu desejo de alcançar horizontes distantes. Sempre mostrou-se empenhado, focado e disponível. Participou de inúmeras olimpíadas e conquistou excelentes resultados”.

“Seu pai adoeceu ano passado, mas ele se manteve firme em seu propósito e contou com o apoio do colégio e dos colegas. Conseguiu uma bolsa quase integral e contará com nosso apoio em parte das despesas, mas a situação financeira de sua família agora está ainda mais difícil.”, continua a coordenadora. Segundo ela, o jovem “Merece, e muito, todo o apoio, visto que é corajoso e dedicado em seus estudos”.

Para ajudar na arrecadação, o estudante criou no Twitter a hashtag #ajudeoluis, através da qual compartilha sua história e dados bancários para potenciais doadores. Veja abaixo como ajudar.

universidades estrangeiras, já que meu sonho sempre foi cursar Medicina Neurocirúrgica fora do Brasil.

Fui aprovado em duas universidades americanas, entre elas a mais seletiva dos EUA, Minerva Schools at KGI. O custo anual para frequentar Minerva é de 31.950 dólares mais

—> pic.twitter.com/SItci18jof — LufeMC (@LuisFer64195923) March 31, 2020 de cobrir grande parte das despesas, ainda resta R$36.000 para minha família arcar neste primeiro ano, o que acaba sendo muito, principalmente agora que perdemos meu pai.

Como havia dito, sempre sonhei em estudar fora e, agora, esse sonho pode se tornar real.

—> pic.twitter.com/8sItziRM74

— LufeMC (@LuisFer64195923) March 31, 2020 Dados da Conta Bancária: CAIXA

AG: 3138

OPERAÇÃO: 013 – CONTA POUPANÇA

CONTA: 14699-5

LUIS FERNANDO M CERQUEIRA

CPF: 054.999.655-95 pic.twitter.com/tQ8Pnkqxpo — LufeMC (@LuisFer64195923) March 31, 2020

Relacionado