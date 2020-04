35 milhões de brasileiros têm problemas de visão, diz IBGE

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil sofrem com algum problema de visão. O número representa mais de 16% de toda a população do país. O Instituto também constatou cerca de 150 mil pessoas com diagnóstico de cegueira confirmado.

Problemas na visão podem se desenvolver por diversas razões, tanto genéticas como adquiridas ao longo da vida. Estudos realizados com a população inuit, povos nativos do norte do Canadá, constatou o aumento da prevalência de miopia entre a população mais jovem em relação aos seus antepassados. Os pesquisadores concluíram que que hábitos modernos, como a exposição insuficiente à luz solar, também contribuem para a maior prevalência de problemas de visão devido à falta de vitamina D.

Além disso, é importante visitar o oftalmologista sempre que perceber algo diferente e não permitir que o problema se agrave mais ainda. Quanto mais cedo os cuidados comecem, menores as chances de que o problema se agrave. Manter hábitos saudáveis, como não fumar, praticar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada, contribuem bastante para a prevenção.

Outro importante fator que pode prejudicar a visão é o uso de óculos falsos ou de baixa qualidade. Por isso, é muito importante escolher bem onde comprar óculos de grau e de sol. A Ótica Blue garante a qualidade de todos os seus óculos, confeccionados por pessoal especializado em laboratório próprio. Com ampla variedade de armações de renomadas marcas, para todos os tipos de pessoas e rostos, a Ótica Blue também oferece preços acessíveis e parcelamento direto na loja, sem burocracia. Clique aqui e agende já seu atendimento individual!