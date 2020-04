O cientista Miguel Nicolelis coordenador do comitê científico do Consórcio Nordeste, participará, *nesta terça-feira, Dia do Jornalista, (7), às 15h*, de um webinar com a imprensa para falar sobre o panorama da pandemia no Brasil e no mundo e as ações que estão sendo desenvolvidas no Nordeste pelo grupo de pesquisadores, secretários de Saúde e governadores.

A realização é do Sindicato dos Jornalistas da Bahia e as inscrições são feitas no site: bit.ly/nicolelissinjorba