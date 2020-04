Feira recomeça vacinação contra a gripe; chegaram quase 10 mil doses

Cerca de 9.450 doses da vacina contra a influenza foram recebidas pela Prefeitura de Feira de Santana na segunda-feira, 06.

É a quarta remessa enviada para a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra influenza (gripe) e as doses foram distribuídas a todas as unidades básicas de saúde e de saúde da família.

Os idosos e trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados devem procurar a unidade de saúde mais próxima com caderneta de vacinação e documento de identidade.

Os trabalhadores da saúde devem apresentar também qualquer registro que comprove a função em estabelecimentos de saúde ou comprovante de matrícula para os estudantes em estágio.

Para evitar grande fluxo de pessoas nas unidades, as empresas de saúde com o quantitativo superior a 30 funcionários podem solicitar as doses para vacinar os trabalhadores em seus respectivos locais de trabalho. O pedido deve ser entregue no setor Rede de Frio, localizado na Secretaria Municipal de Saúde.

No total, cerca de 65.115 doses já foram aplicadas.

A vacina contra influenza não possui contraindicação, porém pessoas com febre devem adiar a vacinação e pessoas com alergia a proteína do ovo, mesmo não havendo restrição, devem comunicar ao profissional de saúde.

Indivíduos com sintomas de resfriado ou gripe devem se dirigir a unidade utilizando máscara. A Secretaria de Saúde orienta que evitem levar acompanhantes, exceto em casos necessários, como: menores de 18 anos, idosos que precisam de companhia, pessoas com dificuldade de locomoção e necessidades especiais, entre outros.

A primeira etapa da campanha, iniciada no último dia 23 de março, segue até o próximo dia 15 de abril e atende exclusivamente pessoas acima de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, povos indígenas e população privada de liberdade.

Na segunda etapa da campanha, que começa dia 16 de abril a 8 de maio, profissionais das forças de segurança e salvamento podem ser vacinados. O Ministério da Saúde antecipou a vacinação dos funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Podem ser vacinados também nesta segunda etapa caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, que foram acrescentados como um novo público alvo.

A última etapa da campanha abrange crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas de 55 a 59 anos de idade, gestantes e mulheres em período pós parto. Segue entre os dias 09 a 22 de maio. Professores de escolas públicas e privadas serão vacinados na última etapa, conforme recomendações do Ministério da Saúde.