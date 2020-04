Rede de farmácias publica site com informações sobre coronavírus

A rede Drogaria São Paulo publicou um site com informações atualizadas sobre prevenção, transmissão, sintomas e tratamento da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No site, o usuário também encontra notícias em tempo real sobre a pandemia, bem como orientações em vídeo do Dr. Drauzio Varella.

Além de tudo isso, há também uma área de fact-checking, onde o usuário é alertado sobre várias informações falsas que circulam nas redes sociais à respeito do vírus. Também há uma seção com respostas sobre dúvidas comuns dos internautas sobre a doença, como a maneira adequada de usar máscara, quais cuidados devem ser tomados com animais de estimação e o que significa termos como “período de incubação”.

A iniciativa faz parte de medidas de responsabilidade social da rede. A Drogaria São Paulo ressalta também que produtos de prevenção ao novo coronavírus, como máscaras e álcool em gel, não tiveram seus preços aumentados na pandemia e que está fazendo todos os esforços para garantir o estoque dos itens em sua rede. Além disso, o atendimento nas lojas físicas segue rigorosamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. A rede também afirma estar implementando medidas preventivas adicionais para proteger seus clientes e colaboradores, como a adaptação do layout das lojas para minimizar o contato físico e evitar aglomerações.

Clique aqui para acessar o site com informações detalhadas sobre o coronavírus.