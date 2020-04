Prefeito de São Gonçalo prorroga restrições ao comércio

O prefeito Carlos Germano, de São Gonçalo dos Campos,a cerca de 20km de Feira de Santana prorrogou as restrições ao funcionamento do comércio da cidade, dando prioridade aos serviços essenciais, até o dia 19.

Clubes, academias de atividades físicas, estúdios de pilates, parques infantis e congêneres; centros comerciais, lojas e galerias; bares e restaurantes; consultórios odontológicos, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e estética; estão proibidos de realizar atendimento ao público e devem continuar com suas instalações fechadas.

Porém, bares e restaurantes que tenham estrutura e logística poderão efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local. Os alimentos devem estar prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento. A permissão é válida desde que o local adote as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

Continuarão em funcionamento os comércios de gêneros alimentícios, a exemplo de mercados, supermercados, feira de alimentos; farmácias, drogarias e farmácia de manipulação de remédios; padarias, confeitarias; funerária; Bancos;Casas Lotéricas; Agências Bancários; laboratório e clínicas médicas.

Até a última atualização realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nessa quarta-feira (08), São Gonçalo dos Campos registrou um caso suspeito de infecção por Covid-19. No município não há casos confirmados do Novo Coronavírus até o momento.