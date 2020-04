Enfermeira de UPA em Feira teve crise de ansiedade

Uma técnica de enfermagem do SAMU que passou mal durante atendimento a um paciente e foi filmada do lado de fora da UPA Mangabeira, onde se encontrava a ambulância em que trabalhava, pediu, em princípio, para não ser conduzida ao interior da unidade e preferiu tentar se recuperar sentada no jardim.

A cena que circula nas redes sociais mostra uma mulher narrando a situação, dando a entender que a UPA teria negligenciado uma paciente, informa a Secretaria de Saúde de Feira de Santana.

Ao chegar na Unidade de Pronto Atendimento, ela desceu do veiculo e sentou-se no chão do jardim.

Pouco depois, ao perceber que não conseguiria continuar a atividade profissional, ela aceitou o auxilio e foi medicada na própria UPA. Felizmente, não houve nada de grave com a servidora.

O atendimento a ela começou às 11h30min. Saiu da unidade por volta das 15h. De acordo com diagnóstico médico, ela teria sofrido crise de ansiedade e pico hipertensivo. Apresentava cefaleia e mal estar.