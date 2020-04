Entenda o que é um empréstimo consignado

Empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do contratante. É tido como uma das melhores opções por quem precisa de dinheiro a curto prazo, seja para solucionar algum problema financeiro ou investir em um novo projeto.

Uma vantagem do empréstimo consignado, além da facilidade de pagamento sem necessidade de boletos ou carnês, é a taxa de juros reduzida, já que o risco da modalidade é baixo. Além disso, como o desconto é feito diretamente na folha, não há consulta aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERARA), de manira que até pessoas com “nome sujo” podem solicitar o empréstimo.

Segundo as regras do Banco Central do Brasil, a parcela máxima descontada do trabalhador ou do beneficiário não pode ultrapassar 35% do seu salário ou benefício. Desses, 30% pode ser feitos na modalidade empréstimo e 5% na modalidade cartão de crédito consignado.

