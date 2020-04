Escolas e parte do comércio continuarão fechados em Feira

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho,prorrogou mais uma vez o decreto com restrições ao funcionamento do comércio no município.

O comércio considerado não essencial ficara sem funcionar até o dia 20 deste mês.

Escolas, academias, shoppings, galerias, bares e restaurantes continuarão fechados até dia 04 de maio.

Em entrevista hoje pela manhã ao programa Acorda Cidade, o Prefeito, que é médico epidemiologista, reforçou as informações sobre as medidas que podem conter a disseminação do vírus e pediu a colaboração da população para evitar as aglomerações.