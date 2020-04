Obras no Feira Tênis Clube vão começar; assinada ordem de serviço

A ordem de serviço para a construção do Centro de Educação Complementar, no prédio onde funcionou o Feira Tênis Clube, e a reforma do Ginásio de Esportes Péricles Valadares, foi assinada,segunda-feira,pelo prefeito Colbert Filho.

Inicialmente a unidade vai oferecer cerca de 600 vagas para estudantes portadores de necessidades especiais, com professores especializados e equipamentos que facilitam o processo de aprendizado.

A Secretaria de Educação, no futuro bem próximo, vai funcionar no local.

“Com o Centro de Educação Complementar a Prefeitura Feira de Santana se une aos esforços dos pais destas crianças para lhes oferecer educação”, disse Colbert Filho. “Será o primeiro passo para transformar o Fetecê no grande centro educacional”.

O investimento inicial será de mais de R$ 7 milhões – recursos do Projeto de Requalificação Urbana de Feira de Santana e o prazo previsto será de seis meses.

O projeto arquitetônico foi elaborado por técnicos das secretarias de Planejamento e da Educação, pensado para preservar a histórica fachada e varandas do prédio.

A Justiça concedeu à Prefeitura a posse do imóvel onde funcionou o Feira Tênis Clube, cuja desapropriação para fins de utilidade pública se deu mediante depósito judicial de R$ 9,2 milhões, ocorrido em meados de julho.

A desapropriação da área de 12 mil metros quadrados, ocorreu através de Decreto Municipal declarando o espaço de utilidade pública, com vistas a preservar o importante patrimônio arquitetônico da cidade