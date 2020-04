Pedido de socorro dos ‘fazedores de cultura’ em Feira está com Colbert

Com o apoio da Arquidiocese de Feira de Santana, UEFS/CUCA, CDL, SESC, OAB, Instituto Antônio Gasparini, Fórum Nacional de Forró de Raiz, e mais de 840 assinaturas digitais, o produtor cultural Toinho Campos, o diretor de teatro Geovane Mascarenhas e o cantor Tonho Dionorina protocolaram, na manhã desta quinta-feira (16), o manifesto #SOSFAZEDORESDECULTURA para apreciação do prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho.

O documento expressa a solicitação de apoio da prefeitura a artistas de diversas modalidades que estão com as suas atividades profissionais paradas devido a pandemia do COVID-19, assim como técnicos de som, roadies, contrarregras etc. “Sendo o primeiro setor a suspender as suas atividades e, como decorrência natural, seremos os últimos a retomar as nossas atividades…” esse é um dos trechos do documento que argumenta a necessidade do apoio da Prefeitura para os profissionais da cultura.

O movimento em apoio aos artistas de Feira de Santana tem ocorrido também das redes sociais e conta com os veículos de comunicação da cidade. Até a entrega do documento, além das instituições que expressaram através de cartas e declarações anexadas ao Manifesto, quase mil assinaturas digitais foram recolhidas

foto:VivaFeira