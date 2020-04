Ruas vazias estimulam infrações de motoristas e ciclistas pedem mais respeito

Com as ruas mais vazias, temos recebido mais denúncias sobre motoristas dirigindo acima do limite de velocidade, fazendo ultrapassagem perigosa, desrespeitando o sinal vermelho, fazendo retornos proibidos, dirigindo bêbados, não respeitando a distância segura de 1,5 metro na hora de ultrapassar e colocando em risco a vida do ciclista.

É frente a essa realidade, que decidimos fazer uma campanha de comunicação pedindo mais proteção e respeito aos ciclistas.

Durante as próximas semanas vamos lançar em nossas redes sociais artes com informações e apelos por um trânsito mais seguro, e você pode nos ajudar compartilhando esses conteúdos e fazendo mais pessoas se conscientizarem sobre a importância de respeitar o ciclista e a vida das pessoas. Sobretudo nesse momento onde quem está nas ruas é de fato os profissionais essenciais da cidade.

Vale lembrar que o Brasil é quinto país no triste ranking de nações com maiores índices de mortes no trânsito; para se ter uma ideia nós só temos um alto número de UTIs por conta da quantidade de pessoas acidentadas por imprudência e desrespeito às leis.

Diminuir os índices de acidentes de trânsito nesse momento é também uma maneira de aliviar o sistema de saúde e não ocupar leitos que estão sendo tão necessários para milhares de infectados por COVID-19.

Se puder fique em casa, e se for sair respeite a vida, proteja o ciclista!

Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (CicloCidade)