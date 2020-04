Covid19: Governo da Bahia já captou doações em mais de 60 empresas

Mais de 60 empresas parceiras juntaram-se ao Governo do Estado para combater o Covid-19 na Bahia, oferecendo serviços e fazendo doações de produtos e aparelhos indispensáveis para combater a pandemia. Álcool, glicerina, água sanitária, equipamentos de proteção individual, materiais descartáveis e diversos produtos hospitalares, como respiradores, fazem parte da enorme lista de doações, de acordo com a força tarefa formada pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Planejamento (Seplan), que busca apoio dos investidores privados.

De acordo com a SDE, até o momento, o álcool, que funciona como desinfetante e antisséptico, foi o campeão no número de doações: 5 milhões de litros de álcool gel, 112,4 mil litros de álcool 70% e 405 mil litros de álcool líquido 96%. Foram 90 mil litros de água sanitária, 79,5 mil unidades de máscaras de proteção facial acrílica, 41 mil máscaras descartáveis, 10 mil kits de roupa de cama e 105 respiradores.

“Estamos fazendo um trabalho de articulação entre os segmentos, organizando as doações e toda a logística para que todo o Estado seja beneficiado. Agradecemos a sensibilidade e o empenho dos empresários em ajudar nesta batalha”, afirma o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

“Neste momento de guerra contra o avanço da pandemia, estamos numa corrente colaborativa, unindo forças e conseguindo este apoio fundamental de diversas empresas. Então temos muito a agradecer a cada uma delas por fortalecer o combate à Covid-19 em nosso estado“, ressalta o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

Além de materiais indispensáveis para equipar os hospitais e unidades de saúde, as doações de alimentos e kits básicos de higiene foram distribuídos para populações mais carentes.