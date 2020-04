Ex-militante estudantil em Feira é pré-candidata a Prefeita de Salvador

Ex-presidenta da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas de Feira de Santana à frente da qual teve uma atuação destacada no movimento estudantil em Feira, a feirense Eslane Paixão é agora uma mulher negra, favelada e revolucionária, candidata pelo partido Unidade Popular (UP) a Prefeita de Salvador, partido do qual é presidenta estadual.

A Unidade Popular é o mais novo partido político do país, cujo registro definitivo foi homologado em dezembro do ano passado. A candidatura de Eslane foi lançada em março.

Eslane Paixão tem 26 anos, e hoje é moradora do Uruguai, bairro da região da Cidade Baixa de Salvador. Na capital Eslane seguiu na militância popular, dedicando-se à luta por moradia digna para o povo pobre.

Ela é coordenadora do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) responsável pela Ocupação Luisa Mahin, onde “conquistou seu direito ao Bolsa Aluguel e aguarda a casa prometida em um conjunto habitacional junto com as outras famílias da Ocupação. Eslane coordenou também as duas Ocupações Maria Felipa e participa do Movimento de Mulheres Olga Benário.

Em manifesto público, o partido da Unidade Popular afirma que Eslane é a “candidatura da maioria explorada da Cidade de Salvador, a candidatura da mulher negra, favelada, que vive graças ao seu esforço diário e sobrevive às estatísticas de feminicídio e genocídio do povo preto“

Os militantes da Unidade Popular se dizem “herdeiros da tradição revolucionária do povo da Cidade da Bahia, de Luisa Mahin, a mulher que liderou ações militares do povo negro na revolta dos Malês e que seria Rainha da Bahia se a insurreição fosse vitoriosa, de Maria Felipa, que comandou uma tropa de 40 mulheres na ilha de Itaparica que surrava os portugueses invasores com folha de cansanção e depois incendiavam os navios pela verdadeira independência do Brasil, de Carlos Marighella, que foi de Deputado Federal à Guerrilheiro defendendo seu povo sem se vender e de centenas de outros filhos e filhas dessa terra que não aceitaram e não aceitam calados a escravidão de ontem e de hoje.”