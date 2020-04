Colbert adverte: restrições ao comércio podem voltar se houver ‘mudança negativa’

O novo decreto de funcionamento do comércio assinado pelo prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, permitiu a reabertura de algumas atividades com lojas de até 200m². Significa praticamente todo o comércio, como já admitiu a Associação Comercial da cidade.

A decisão, segundo o prefeito, “é resultado do achatamento inicial da curva e do atual cenário do coronavírus em Feira de Santana”.

Mas a reabertura está condicionada a uma série de medidas que devem ser cumpridas pelos comerciantes.

Redobrar os cuidados para o enfrentamento ao coronavírus é um compromisso de todos nós. Seguiremos vigilantes e atentos aos números. Qualquer mudança negativa será analisada e novas ações restritivas podem ser tomadas., advertiu o Prefeito