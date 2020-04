Cantora Dilma Ferreira faz live pelo instagram neste domingo em Feira

A cantora Dilma Ferreira também aderiu às lives e neste domingo, no Instragram, @dilmaferreiracantora faz umas apresentação, a partir das 10:30 da manhã.

Dilma Ferreira nasceu em Feira de Santana, no bairro do Sobradinho, em 1945. É uma das cantoras em atividade, que está a mais tempo no exercício da profissão em Feira. Iniciou a carreira aos 14 anos, em programas de calouros, nas rádios locais, Cultura e Sociedade.

A música faz parte de sua família. Seu avô materno era sanfoneiro, seu pai, conhecido como Vavá Eletricista era baterista, dentro sua família não havia preconceito com a música, o que lhe permitiu começar cedo, nos programas de Raimundo Oliveira, Chico Baiano, Maru e Marilda, J. Magno, que faziam muito sucesso pois o rádio era o grande meio de comunicação da época.

Não demorou sua carreira a decolar, cantando em Bandas, como “Os Formidáveis”, “Cadetes do Ritmo”, e outras tantas, tendo sido durante muitos anos a crooner oficial da “Orquestra Los Mariachos”, com a qual viajou praticamente o Brasil inteiro. Dilma é viúva e tem três filhos, duas moças e um rapaz,

Nas Micaretas de Feira de Santana é a cantora oficial do tradicional Bloco “Bacalhau na Vara”.