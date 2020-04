Prefeitura e Tv. Subaé recebem doações em ‘drive thru’ no Boulevard

Com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis, material de limpeza e de higiene pessoal para famílias que passam por dificuldades durante este período de pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Feira de Santana e a TV Subaé promovem o ‘DriveThru Solidário’, neste final de semana.

A ação acontece neste sábado e domingo, das 09 às 16h, no estaciomento E4, do Boulevard Shopping.

A entrega de donativos, no formato DriveThru (as pessoas são atendidas sem precisar sair do veículo), é uma medida associada a determinação de distanciamento social como forma de prevenção ao coronavírus. As autoridades de saúde também orientam que todo o material a ser doado seja colocado em saco plástico, e que seja higienizado com água sanitária ou álcool. A iniciativa faz parte da campanha “Uma rede por todos”, da Rede Bahia de Televisão.