Chuvas: Coelba solicita que clientes informem ocorrências pelo WhatsApp

A Coelba informa que, em decorrência das fortes chuvas, associadas a ventos de maior intensidade, registrou, na manhã desta segunda-feira (27), o aumento no volume de ocorrências.

A empresa reforçou o número de equipes em campo para atender às solicitações com maior brevidade possível. A maioria dos casos possui relação com a interferência de árvores na rede de distribuição de energia. As equipes estão mobilizadas para restabelecer o fornecimento do serviço nas áreas afetadas.

A Coelba solicita que os clientes informem as possíveis ocorrências pelo WhatsApp (71) 3370-6350 ou através do SMS 28116, exclusivo para informar interrupção no fornecimento de energia (enviar apenas o número da conta contrato). Importante que o cliente informe o número da conta contrato para facilitar o atendimento da ocorrência

Para evitar acidentes, em caso de queda de árvore sobre a rede elétrica, a população não deve se aproximar e nem tentar remover os galhos de árvores e acionar imediatamente a Coelba.

Sobre a Coelba – A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), empresa do Grupo Neoenergia, é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida, sendo a maior do Norte-Nordeste. Presente em 415 dos 417 municípios baianos, a Coelba tem uma área de concessão de 563 mil quilômetros quadrados, com mais de 6 milhões de clientes (mais de 15 milhões de habitantes).