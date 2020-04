Após o recurso do Blog da Feira, a plataforma YouTube re-colocou no ar as duas partes da live “Blog da Feira apresenta: Covid e desigualdade”. Confira abaixo as duas partes da transmissão, que contou com a presença de Andreza Conceição, Daniel Rego, Yasmin Oliveira e Laila Beirão.

Parte 1:

Parte 2: