Nota sobre a remoção arbitrária da live “Blog da Feira apresenta: Covid e desigualdade”

Reiteramos que nós não descumprimos quaisquer das regras impostas pela plataforma e, mesmo assim, tivemos nossos 2 vídeos ao-vivo tirados do ar. O propósito da transmissão era discutir aspectos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19, e o fizemos com pessoas qualificadas, com competência técnica e sem disseminar quaisquer notícias falsas, meias-verdades ou informações enganosas. Não propagamos nenhum tipo de discurso de ódio, preconceito ou difamação.