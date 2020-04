Dr. Sizino é pré-candidato pela Rede a prefeito de Capela do Alto Alegre

Formado em direito e com duas pós graduações, uma em Direito Público e outra na área criminal, o advogado Sizino de Oliveira, filiado ao partido Rede Sustentabilidade, poderá ser o candidato a prefeito, pela oposição, no município de Capela do Alto Alegre (a 138 quilômetros de Feira de Santana).

Em Feira de Santana o advogado teve destacada atuação nos episódios, jurídicos e populares, de contestação ao projeto de BRT da Prefeitura Municipal.

Além da experiência de advogado, o currículo de “Dr. Sizino” é enriquecido pela sua passagem como diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Capela do Alto Alegre, no governo do então prefeito Carlinhos e, mais recentemente pela sua passagem como Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores do Município, cargo que o mesmo pediu demissão por imposição da legislação eleitoral.

Tratando-se ainda de preparação técnica, o Dr. Sizino já foi professor de história na Rede Pública de Ensino e professor de Direito Público em cursinhos preparatórios para concursos públicos em Feira de Santana. Na advocacia tem acumulado vasta experiência nas áreas pública, eleitoral e criminal, o que lhe credencia como um conhecedor das Leis.

Procurado pela nossa reportagem, o Dr. Sizino disse sentir-se lisonjeado e grato pela cogitação do seu nome para disputar a prefeitura de sua terra natal, no entanto o advogado ponderou que existem outros nomes na oposição que igualmente precisam ser considerados e apreciados, já que são lideranças políticas também competentes para conduzir Capela do Alto Alegre, mas se seu partido optar pelo seu nome, o Dr. Sizino disse que fará uma campanha propositiva, visando principalmente a transformação do Município.

Neste sentido de campanha propositiva, enfatizou três prioridades: a educação, os servidores públicos e o homem do campo.

Para ele “os jovens humildes de Capela precisam de Casas de Estudantes em Feira de Santana e Salvador, para que possam também fazer uma faculdade.”.

O advogado criticou a gestão do órgão de previdência do município, CapelaPrev: “Não existe diálogo com o Sindicato da categoria para sanar as dificuldades, diálogo este praticamente inexistente no atual governo”, disse.