Líder do Governo na Câmara pede reabertura de academias

Líder do Governo na Câmara Municipal, o vereador Marcos Lima defende a flexibilização das medidas para conter a disseminação do coronavírus Covid-19, liberando a abertura das academias em Feira de Santana com a adoção de medidas protetivas. Ele esteve com uma comissão de representantes de academias, juntamente com o vereador licenciado Pablo Roberto Gonçalves, em audiência com o prefeito Colbert Martins Filho para discutir a questão, esta semana.

O vereador Marcos Lima está confiante na possibilidade das academias retornarem às atividades normais, desde que adotem os devidos cuidados para evitar contágio de funcionários e clientes. Dentre elas, a obrigatoriedade do uso de máscara, utilização de álcool em gel e também a higienização dos equipamentos, além da utilização de medidores de temperatura para quem frequenta o ambiente.

Na avaliação do legislador, as academias de ginástica cumprem importante papel durante o período da quarentena, tanto evitando o estresse quanto a depressão de pessoas que estejam em isolamento social em função do coronavírus.

A proposta apresentada ao prefeito Colbert Martins Filho está sendo submetida a análise da equipe técnica que monitora a disseminação do coronavírus na cidade. O Governo Municipal somente terá um posicionamento definido na próxima segunda-feira, 4, quando expira o último decreto municipal regulamentando o funcionamento do comércio durante a quarentena.