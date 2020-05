Escolas das redes públicas e privada, academias, bares e restaurantes continuam fechados

O prefeito Colbert Martins Filho prorrogou o Decreto Municipal que regulamenta o funcionamento de setores da economia de Feira de Santana durante o período da pandemia do coronavírus Covid-19, até o próximo dia 18 de maio. Com a decisão, adotada durante reunião com secretários municipais, no final da tarde desta segunda-feira, 04, permanecem fechadas as escolas das redes públicas e privada, academias, bares e restaurantes.

A decisão foi adotada pelo prefeito Colbert Martins após análise do cumprimento das medidas preventivas contra o coronavírus, adotadas pelos estabelecimentos que retornaram às atividades, e também o avanço da doença no município. Também estiveram reunidos os secretários Denilton Brito, de Governo, e Sebastião Cunha, de Administração.

No próximo dia 18, o prefeito Colbert Martins volta a se reunir com secretários municipais para uma reavaliação. “O que vai pesar nesta reavaliação é o avanço do coronavírus. Se tivermos que ter qualquer tipo de ação e de modificação deste decreto o tomaremos com base na importância de se salvar vidas”, observou.

Colbert observou que está atento à movimentação na cidade e pede às pessoas que adotem os cuidados para evitarem aglomerações e que só saiam de casa em casos de extrema necessidade. “Estamos seguindo as mesmas medidas adotadas pelos grandes centros urbanos, a exemplo de Salvador, onde o decreto também foi prorrogado. E se for necessário, adotaremos medidas mais rígidas, caso não se cumpra as medidas protetivas para evitar a disseminação do coronavírus em nosso município”, destacou.