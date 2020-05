Proibida circulação de veículos em ruas do centro de Feira para evitar aglomerações

A rua Conselheiro Franco será bloqueada totalmente para o tráfego de veículos e outras vias serão interditadas parcialmente, nesta terça-feira, 5, para facilitar ações de uma Força Tarefa criada pelo prefeito Colbert Martins Filho.

O intuito é disciplinar melhor a circulação no centro de Feira de Santana nesses momentos de pandemia.

Serão interditadas parcialmente as ruas J.J. Seabra e Marechal Deodoro e as avenidas Senhor dos Passos, Olimpio Vital, Getúlio Vargas e Maria Quitéria. Nestas vias, os condutores só poderão trafegar pela faixa mais à esquerda, enquanto a da direita será reservada para ônibus, veículos oficiais e de emergência (viaturas policiais, ambulâncias etc).

foto: trecho da rua Conselheiro Franco, com o Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca)