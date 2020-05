Quem não precisa pagar a conta de água?

De acordo com a Lei 14.256, de 06/04/2020, publicada pelo Governo do Estado, clientes inscritos na Tarifa Social, com consumo de até 25m³, não pagarão a conta por 3 meses.

Como saber se eu tenho direito e quais as contas que eu não preciso pagar?

Consulte na Agência Virtual no site (agenciavirtual.embasa.ba.gov.br) ou App Embasa, através das opções: “Outros Serviços” – “Tarifa Social” – “Dúvidas Isenção COVID-19”. Caso você não seja contemplado com a isenção, não deixe de pagar a sua conta.

Essa é a principal forma de honrar seu compromisso com a manutenção do fornecimento de água tratada e canalizada e da coleta e tratamento de esgoto.

Preciso emitir uma 2ª via da conta. E agora?

Acesse a Agência Virtual no site (agenciavirtual.embasa.ba.gov.br) ou baixe o App Embasa. Na tela inicial, clique no ícone da segunda via de conta e faça a consulta preenchendo o campo em branco com o número de matrícula da ligação disponível no canto superior esquerdo de sua fatura.

Como pagar a minha conta de forma segura contra o coronavírus?

Você pode pagar sua conta sem sair de casa. Uma boa opção é ligar para o seu banco e colocar sua conta em débito automático ou pagar a conta pelo site ou App do seu banco, com o código de barras. Se não tiver jeito e precisar ir ao banco, lotérica ou correspondente bancário (como mercadinhos e farmácias), vá em horário de menos fluxo e mantenha distância de 1 metro para outros clientes na fila.

É possível parcelar faturas e negociar débitos nesse momento?

Sim. Entre em contato com os canais de atendimento ao cliente da Embasa com o número de matrícula da ligação em mãos. Pelo 0800 0555 195, a atendente vai lhe orientar sobre como você deve enviar sua proposta de parcelamento. Na Agência Virtual (agenciavirtual.embasa.ba.gov.br) ou no App Embasa. Clique aqui para enviar sua proposta.