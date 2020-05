Indústria Klabin doa materiais para prevenção ao Covid19 em Feira

Cerca de 60 mil itens como luvas, máscara descartável, touca, avental e óculos que compõe os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como álcool em gel para prevenção da Covid-19 foram recebidos pela Prefeitura através da Secretaria de Saúde de Feira de Santana por meio de doação da empresa produtora e exportadora de papéis para embalagem Klabin, unidade localizada no Centro Industrial do Subaé (CIS), ontem.

A coordenadora de Gente & Gestão da Klabin, Laíse Pales, afirma que a empresa tem realizado doações como essa em todos os municípios onde atua. Ela conta que a iniciativa tem o objetivo de colaborar com a proteção dos profissionais de saúde, público que está na linha de frente do combate ao novo vírus.

“Sabemos que diante de uma situação como esta, cada atitude conta. Por isso, a Klabin tem atuado fortemente na prevenção da disseminação do coronavírus, trabalhando junto ao poder público para apoiar ações de enfrentamento à COVID-19 voltadas para o cuidado com as comunidades”, comenta Vitor Hugo de Angelos, gerente Industrial de Feira de Santana.

O prefeito Colbert Martins Filho considera de extrema grandiosidade a sensibilidade das empresas, universidades, indústrias e sociedade civil que tem tem feito doações voluntárias com o objetivo de prevenção e combate ao coronavírus.

“Agradeço a cada um de forma singular. Essas doações nos fazem acreditar que estamos unidos com um único propósito e que iremos alcançar os nossos objetivos“, analisou.