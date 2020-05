Live hoje: economista e engenheiro analisam o transporte público de Feira

O economista e professor da UEFS, Antonio Rosevaldo, e o engenheiro Bruno Sodré, analisam hoje, através de uma live às 17 (veja cartaz) o problemático sistema de transportes públicos em Feira de Santana.

Ambos são especialistas no assunto e têm uma vasta experiência no que diz respeito à mobilidade urbana em Feira. Os dois tiveram intensa participação no debate sobre o projeto de BRT que monopolizou a cidade há cerca de cinco anos atrás, quando o projeto original foi apresentado pela Prefeitura e teve a rejeição da sociedade que resultou na preservação da arborização do canteiro central da avenida Getúlio Vargas.

Os recentes acontecimento envolvendo a empresa Rosa e a suspensão das linhas de transporte para a zona rural apontaram para a possibilidade de um novo ‘colapso’ no sistema de transporte de Feira. Em agosto de 2015 a cidade viveu a paralisação total dos ônibus e chegou a liberar a circulação de transportes alternativos.