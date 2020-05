UEFS ‘planeja’ uma Feira do Livro virtual inspirada na de Bogotá

A Feira Internacional do Livro de Bogotá(Filbo) existe há 33 anos e é considerado um importante evento cultural do mundo de língua espanhola.

Este ano, com a pandemia, foi organizada uma feira virtual, que, segundo o site do evento teve a participação de 200 escritores como palestrantes nas diversas palestras de programação cultural entre 21 de abril e 5 de maio. As atividades foram realizadas através das redes sociais. Algumas das atividades com maior participação alcançaram até 53 mil pessoas.

A Filbo está ‘inspirando’ a Universidade Estadual de Feira de Santana. A pró-reitora de Extensão, Rita Brêda, anunciou que existe a “ideia de se planejar” algo no mesmo formato para a Feira do Livro de Feira de Santana.

“Algumas experiências, como a Feira do Livro de Bogotá, utilizaram o formato virtual com muito êxito“, disse.

A Feira do Livro ou Festival Literário e Cultural de Feira de Santana é realizado geralmente em setembro, há 12 anos. No ano passado, em seis dias do evento, a coordenação estimou a presença de público em torno das 70 mil pessoas.