Nenhum paciente atendido no HGCA, até agora, estava com coronavírus

Todos os pacientes, até este fim de semana, que deram entrada no Hospital Geral Clériston Andrade com suspeita de COVID19,cerca de 66 pessoas, não tiveram a doença confirmada, ou seja, os exames deram negativos.

A informação foi dada pelo diretor do HGCA, Carlos Pitangueira, ao anunciar o funcionamento da nova UTI com 10 leitos, todos equipados com ventilação mecânica, monitores e equipamentos tecnológicos para tratamento aos pacientes que agravarem por conta do COVID 19.

“Se necessário for, caso seja necessário mais leitos de UTI por conta da pandemia, os 40 leitos de terapia intensiva do HGCA 2 serão também destinados para esta finalidade”, informou José Carlos de Carvalho Pitangueira, diretor-geral do HGCA.

O diretor disse ainda que o HGCA possui 18 leitos de terapia intensiva, 16 leitos de estabilização e mais 7 leitos de sala vermelha. Todos estes com capacidade para receber doentes críticos.

A nova UTI começou a funcionar no sábado, 9, instalada no antigo Centro Obstétrico do HGCA. “O local foi reformado pelo Governo do Estado para receber os pacientes com Coronavírus”, afirmou Lucio Couto, médico intensivista e coordenado das UTIs do HGCA.

fonte: Ascom/HGCA