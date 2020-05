Universidade do Recôncavo publica e-books gratuitos sobre coronavírus

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Avaliação e Atenção à Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) publicou os e-books “Autocuidado para Profissionais de Saúde em tempos de CoVid-19″ e “Estratégias de Regulação Emocional para Adolescentes em Isolamento Social”.

A ação faz parte de uma série de iniciativas do Centro de Ciências da Saúde (CCS) no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

O primeiro e-book é destinado aos profissionais de saúde e apresenta questionamentos e reflexões sobre os cuidados e proteção desses profissionais que tem se colocado em risco para exercer seu papel.

Já o segundo e-book se apresenta na forma de um bate-papo que trata das questões emocionais envolvidas com a pandemia, e tem como público alvo famílias, adolescentes e jovens.

Confira:

E-book “Autocuidado para Profissionais de Saúde em tempos de CoVid-19”

E-book “Estratégias de Regulação Emocional para Adolescentes em Isolamento Social”